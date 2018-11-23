بالصور.. عرابات وشفاطات "صرف القاهرة" ترفع مياه الأمطار من الشوارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

انتشرت معدات شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، وشركة الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، مع الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بكافة المحاور الرئيسية والنقاط الساخنة وفقا لخطة الأمطار والطوارئ، وجارٍ التعامل مع بؤر تجمعات المياه.

وقال المهندس عادل حسن، رئيس شركة صرف صحى القاهرة، إنه تم خلال الأيام الماضية الاستعداد الجيد تحسبا لسقوط أي أمطار على القاهرة الكبرى، حيث قامت اللجان المشتركة من الأحياء والشركة بمراجعة جاهزية الإنفاق وشبكات الأمطار، ورصد بعض الحالات السلبية بوقوف بعض الباعة الجائلين بمعروضاتهم أعلى الشنايش وكذلك إلقاء المخلفات الخاصة بمحلات كشري داخل الشنايش وتم إخطار الأحياء المختصة عن هذه المناطق، وإصلاحها.

وأكد في بيان له اليوم الجمعة، أنه جار السيطرة على كميات الأمطار التي سقطت على الجيزة والقاهرة.

وكانت شركة صرف صحى القاهرة، دفعت بـ65 شفاطًا وسيارة لشفط المياه في شوارع العاصمة اعتبارا من مساء أمس الخميس، وذلك استعدادًا لسقوط أمطار على شوارع القاهرة، طبقا لتنبؤات هيئة الأرصاد.