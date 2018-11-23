بعد موجة الأمطار.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الساعات المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تستمر خلال الساعات القادمة من يومي الجمعة والسبت، باعتبارها ذروة الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد.

وشهدت بعض المحافظات خاصة القاهرة الكبرى في الساعات الأولى من صباح الجمعة، سقوط أمطار غزيرة، بينما تتوقع هئية الأرصاد، أن تصل لحد السيول على سلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء.

ويصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات عن المعدل الطبيعي بالنسبة لهذا الوقت من العام ليسود طقس لطيف نهارا بارد ليلا .

وأشار "عبدالعال" في تصريحات لمصراوي، الجمعة، إلى انخفاض درجات الحرارة من 4 إلى 5 درجات، عن المعدل الطبيعي بالنسبة لهذا الوقت من العام، ووجود نشاط لحركة الرياح من شأنها التسبب في اضطراب حركة الملاحة البحرية وخاصة في البحر المتوسط.

ونوه بيان هئية الأرصاد عن توقعات طقس الجمعة، إلى نشاط الرياح على شمال البلاد اليوم الجمعة وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر خلال تلك الفترة، ومن المنتظر أن تخف حدة هذه الأمطار يوم الأحد المقبل.

وأضاف البيان أن درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة فهي كالاتي: (السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 20 إلى 22 درجة مئوية - السواحل الشمالية الغريبة من 20 إلى 22 درجة مئوية - محافظات الوجه البحري والقاهرة من 22 إلى 23 درجة مئوية - محافظات شمال الصعيد من 23 إلى 24 درجة مئوية - محافظات جنوب الصعيد من 25 إلى 24 درجة مئوية - محافظات جنوب سيناء من 26 إلى 25 درجة مئوية).

وأهابت الهيئة بكل السادة المسؤولين باتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لمثل هذه الحالات، كما يمكن الاتصال بالهيئة للاستفسار عن حالة الطقس المتوقعة على مدار الـ24 ساعة على التليفون الأتي (24646721)، متمنية لكل المصريين بالسلامة والأمان.

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