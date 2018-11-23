قطع المياه عن مدينة بدر لمدة 6 ساعات.. مساء السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس عادل إبراهيم الدسوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه سيتم قطع المياه بالمدينة، اعتبارا من الساعة 10 مساء غدٍ السبت، وحتى الساعة الـ 4 صباحاً، ولمدة 6 ساعات؛ نظراً لقيام جهاز المدينة بأعمال صيانة بمحطة مياه الشرب الرئيسية بالمدينة.

وأوضح الدسوقى في بيان اليوم الجمعة، أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمطاعم والمستشفيات والمصانع، بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.