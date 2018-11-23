بلاك فرايدي.. إقبال كثيف في مول العرب منذ بداية اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – مصراوي:

تصوير – جلال المسري:

شهدت محلات مول العرب، مع بداية اليوم الجمعة، إقبالًا كثيفًا من المواطنين، للاستفادة من عروض وتخفيضات "البلاك فرايداي"، بحسب جولة مصورة لـ"مصراوي".

وتطلق المحلات في هذا اليوم من كل عام، تخفيضات على أسعار منتجاتها، تصل إلى 70% وتشمل الهواتف الذكية والملابس والأزياء ومستحضرات التجميل وجميع الأجهزة الكهربائية.

والحدث السنوي الذي ينتظره الملايين بمختلف الدول، بدأ في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1869، وينظم حاليًا بعدد كبير من الدول الأوروبية والشرق الأوسط.

ويرجع السبب الرئيسي لظهور يوم "black Friday" إلى الأزمة التي مرت بها الولايات المتحدة الأمريكية منذ عشرات السنين، إذ مرت بظروف اقتصادية صعبة، ما أدى إلى ركود في حركة الأسواق ووقوف حركة البيع والشراء الأمر الذي اضطر أصحاب المحلات التجارية والسلع لبيع بضاعتهم بأقل من ثمنها، ومع مرور الأيام أعتاد التجار على تقديم تخفيضات كبرى على بضاعتهم في مثل هذا اليوم كل عام لتذكر هذه الأزمة.

يأتي يوم الجمعة السوداء في توقيت مختلف كل سنة، فهو يأتي في اليوم الذي يلي عيد الشكر، وقد تم الإعلان عن موعد لهذا لعام ليكون اليوم 23 نوفمبر، وستشارك معظم المتاجر الإلكترونية والبرندات العالمية في يوم الجمعة السوداء ومنها موقع أمازون، جوميا، سوق دوت كوم، وغيرها.