أمطار غزيرة على شمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم:

شهدت محافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، سقوط أمطار شديدة على المناطق الساحلية ووسط سيناء، أدت إلى تجمع كميات كبيرة من المياه في الشوارع.

وصرح اللواء وليد المعداوي رئيس مجلس مدينة العريش، أن مجلس المدينة رفع درجة الاستعداد لسحب مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والفرعية، وأن غرفة عمليات المجلس تتابع عمليات سقوط الأمطار وتلقي أي بلاغات للتعامل معها .

ومن جهة أخرى بدأ أهالي وسط سيناء في نشر البذور استغلالا لسقوط الأمطار لبدء موسم الزراعة الشتوية المعتمد على مياه الأمطار.