"صحة النواب": دعوة الحكومة لمناقشة تنظيم الأسرة قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مصراوي:

قال النائب محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قانون تنظيم المجلس القومي للسكان، سيجرى مناقشته في الجلسة العامة للبرلمان بمجرد إقراره بلجنتي الصحة والتضامن؛ ليؤدي دوره في دعم مشروعات تنظيم الأسرة.

وكشف العماري عن دعوة اللجنة لممثلي الحكومة المختصين بهذا الشأن، لحضور اجتماعاتها قريبًا والتعرف على خطة مواجهة الزيادة السكانية.

وأضاف لمصراوي، أن لجنتي الشئون الصحية والتضامن الاجتماعي سيتفقان على تحديد موعد للمناقشة، مؤكدا أنه من خلال القانون سيتم إعادة هيكلة المجلس على أن يكون مجلسًا مستقلًا يتبع رئيس الجمهورية، موضحًا أن الحوافز الخاصة بتنظيم الأسرة سيحددها المجلس وليس القانون.

وأشار إلى أنه سيتقدم خلال اجتماعات اللجنة المشتركة بمقترحات لهذه الحوافز، إلا أنه أكد أنها لم تتبلور صياغتها بعد.

‎يذكر أن هناك مطالبات برلمانية بالتحفظ على موازنات المجلس لأنه لم يقوم بالدور المنوط به على أكمل وجه، بعدما أصبحت الزيادة السكانية تلتهم النمو السكاني.