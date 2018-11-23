البشير: وسم السودان بالإرهاب أمر لا سند له ولا دليل

أكد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، أن وسم السودان بالدولة الراعية للإرهاب، أمر لا سند له ولا دليل منوهاً إلى أن السودان بذل جهداً عظيماً في مكافحة الإرهاب، ووقع على كل الاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب.

وقال البشير خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمؤتمر وزراء العدل العرب في جلسته الرابعة والثلاثين بالخرطوم، يوم الخميس – حسب التيار -إن السودان تبنى تشريعات متقدمة تجرم الأعمال الإرهابية وتمويلها، وأضاف أن لجوء العديد من الجنسيات للسودان دليل على أمنه وخلوه من الإرهاب. وفي سياق آخر أوضح الرئيس أن الدولة ظلت تعمل في إطار تنفيذ توصيات الحوار الوطني، وتم تعديل قانون الانتخابات بعد مشاورات ومداولات واسعة بين جميع القوى السياسية في البلاد، في وضع قانون مجمع عليه لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة للعام 2020م.

وأشار البشير إلى أن السودان مقبل على وضع دستور دائم للبلاد يشارك فيه جميع السودانيين دون استثناء وذلك تنفيذاً لبرنامج إصلاح الدولة ومواكبة المستجدات والتطورات الوطنية، وتناول الرئيس التحديات التي تواجهها المنطقة العربية، من الجرائم المنظمة عابرة الحدود، كالإتجار بالبشر، والإرهاب، وجرائم المعلوماتية، والإتجار غير المشروع في الأسلحة، والمخدرات وغيرها، وتستوجب العمل المشترك لتعزيز المنظومة العدلية العربية على نحو يتسق مع المنظومة الدولية، دون المساس بسيادة الدول.

من جانبه كشف رئيس البرلمان العربي د. مشعل بن فهيم عن جلسة للبرلمان العربي في نوفمبر القادم بحضور الكونغرس الأمريكي والاتحاد الأوربي والأفريقي وحلف الناتو، وذلك لمناقشة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)