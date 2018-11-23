معلمون بكسلا يرفضون استلام مرتباتهم بالجنيه السوداني ويعلنون اضرابهم عن العمل

جأر معلمو مدارس معسكر الشجراب للاجئين في ولاية كسلا التي تتبع للوكالة الأمريكية لإغاثة القرن الأفريقي (أراها) بالشكوى من عم إنصافهم، علماً بأنهم يعملون بهذه المدرسة لأكثر من ثلاث سنوات وليست لهم عقودات عمل رسمية.

وقال سالم يوسف في حديث لـ(التيار): (عملنا في المنظمة قرابة الـ3 سنوات وهناك مجموعات من المعلمين عملوا في المنظمة فترات قبلنا، طالبنا بعمل عقودات). اتفقنا في العمل أن نأخذ مرتباتنا بالدولار أي بسعر صرف الدولار ولكن تغير ذلك في العام 2018، وتابع لكننا تفاجأنا بأن المرتبات بالجنيه السوداني، وهذا ليس من ضمن اتفاقنا. ومنذ شهر أغسطس الماضي لم نستلم أي مرتب، وقمنا بالرفض بالتوقيع على المرتب بالجنيه السوداني، وكان الرفض من قبل كل العاملين، قمنا بإخطار المنظمة والجهات المسؤولة عن التعليم داخل المعسكر بدخولهم في إضراب عن العمل لمدة يوم، كما أنهم أخطروا مفوضية العون الإنساني ولاية كسلا، بخطواتهم التصعيدية للدفاع عن حقوقهم المهضومة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)