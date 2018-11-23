سائق ركشة يمنع فتاة من الانتحار ببورتسودان

دونت شرطة الأوسط بالبحر الأحمر بلاغاً من رقيب أول شرطة أفاد فيه أن احدى المتهمات شرعت في الانتحار بكوبري الكهرباء ليشاهدها سائق ركشة قام بالإمساك بها قبل أن تسقط داخل المياه واقتيادها إلى قسم شرطة الأوسط.

ومن خلال التحريات – حسب الدار – وضح اضطرابها في الحديث واتضح إنها تعاني من حالة اكتئاب على حسب إفادات أقاربها الذين أكدوا على أنها خلال الفترة الماضية كانت قليلة الحديث وكثيرة الصمت ليتم تدوين الإفادات ورفعها للنيابة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)