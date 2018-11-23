زوجة شابة تسدد طعنات لجارتها لاتهامها بعلاقة مع زوجها

تلقت شرطة النيل الأبيض بلاغاً من إحدى الفتيات تبلغ من العمري عشرين عاماً وذلك على إثر قيام إحدى المتهمات بتسديد طعنات لها في أجزاء متفرقة من جسدها سببت لها الأذى الجسيم.

وفور تلقي الشرطة للبلاغ تحرك عدد من أفراد الشرطة حيث قاموا باسعافها إلى المستشفى لتلقي العلاج وإدخالها لعملية عاجلة لإيقاف النزيف وبعد تحسن حالتها الصحية اتضح أن المتهمة ساورتها شكوك حول وجود علاقة بينها وبين زوجها مما جعلها تعتدي عليها بالسكين لتقوم الشرطة بتدوين بلاغ في مواجهة المتهمة.

ويتابع المتحري – حسب الدار – الإجراءات بتدوين كافة الإفادات المتعلقة بالبلاغ وذلك لرفعه إلى جهات الاختصاص للفصل فيه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)