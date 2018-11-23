مقتل شاب بمناطق الذهب بسبب خلاف حول بطانية

تحقق شرطة دنقلا بالولاية الشمالية في البلاغ المدون تحد المادة 130 من القانون الجنائي وذلك عندما أبلغ الشاكي الشرطة بأن شقيقه البالغ من العمر 25 عاماً قد قام المتهم بتسديد طعنة له بآلة حادة سكن مما تسبب ذلك في وفاته وذلك بسبب خلاف حول بطانية.

ووقعت الجريمة – وفق الدار –بإحدى مناطق الذهب فتحرك تيم من الشرطة إلى موقع الحادث برفقة فريق العمل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبأمر من النيابة والأورنيك الجنائي أخذت الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة وتم القبض على المتهم وأقر بجريمته ووضعت أداة الجريمة السكين معروضات وما زالت التحرك مستمرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)