مستوطنون يقتحمون عصيرة القبلية

الخليج 365 | فريق التحرير كتب مستوطنون شعارات عنصرية وأعطبوا إطارات مركبات عقب اقتحامهم قرية عصيره القبلية جنوب نابلس، فجر اليوم الجمعة. وقالت مصادر محلية إن مجموعة من المستوطنين اقتحموا الجهة الشرقية من القرية وخطوا شعارات عنصرية على منزل أحد الأهالي، وأعطبوا إطارات 20 مركبة.

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