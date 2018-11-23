نتنياهو إلى البحرين

الخليج 365 | فريق التحرير

كشف مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء أمس الخميس، أن مملكة البحرين ستكون الوجهة القادمة لنتياهو.

وقال الناطق باسم مكتب رئيس وزراء الاحتلال إن هذه الزيارة ستكون تمهيدًا لأمر أكبر ولشرق أوسط آخر وهي بداية لعلاقات جديدة، مضيفًا، "ودلالة على أننا في المسار الصحيح لتصحيح التاريخ".

وأشار إلى أن "إسرائيل" ترى العالم العربي الكبير والمتنوع والغني بالمقدرات البشرية وهي تريد إقامة علاقات كبيرة معه على المستوى العلمي والأكاديمي.

فيما لم يصدر أي تصريح عن حكومة البحرين لنفي أو تأكيد الخبر.

اقرأ/ي أيضًا:

البحرين ذهبت في التطبيع أبعد من التصريحات.. إليكم التفاصيل

الغزل لا ينقطع بين البحرين و"إسرائيل"

البحرين وإسرائيل.. ترتيبات لعلاقات رسمية قريبًا