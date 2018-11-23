وجهاء الحديدة يطالبون غريفثس بزيارة المناطق المدمرة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 نوفنبر 2018 11:18 صباحاً - طالب وجهاء في الحديدة المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، بأن لا تقتصر زيارته على المنطقة الخضراء التي أمنتها له ميليشيات الحوثي، بل يجب أن تشمل المناطق الأخرى في مدينة الحديدة التي دمرتها ميليشيات الحوثي.

وطالبوه بالسعي لمعرقة مصير من اعتقلتهم واختطفتهم وأخفتهم الميليشيات من أبناء المدينة.

وأشار أهالي الحديدة إلى أن ميليشيات الحوثي حولت المنازل إلى ثكنات عسكرية، ونصبت أسلحتها على أسطح البنايات.

يذكر أن غريفثس التقى زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي، حيث اشترط الحوثي إنهاء القيود الاقتصادية ونقل الجرحى والمرضى من الميليشيات للعلاج في الخارج وإعادتهم. يأتي ذلك فيما يواصل الحوثيون خرقهم للتهدئة لا سيما في الحديدة.

المصدر: – قناة العربية