قتلى وجرحى في انفجار بسوق في شمال غرب باكستان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 نوفنبر 2018 11:18 صباحاً - وقع انفجارا في سوق مزدحمة في بلدة بشمال غرب #باكستان اليوم الجمعة مما أسفر عن مقتل 20 شخصاً.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في منطقة أوراكزاي في شمال غرب البلاد.

وقال المسؤول المحلي خالد إقبال لوكالة “فرانس برس”: “نحاول تحديد طبيعة الانفجار” الذي وقع في كالايا في أوراكزاي وهي منطقة قبلية مضطربة.

ووقع الانفجار في نفس الوقت تقريباً الذي حاول فيه ثلاثة مهاجمين اقتحام القنصلية الصينية في مدينة كراتشي الساحلية الجنوبية، مما أسفر عن مقتل مسؤولين بالشرطة. وأعلنت جماعة “جيش تحرير بلوخستان” الانفصالية المسؤولية عن الهجوم على القنصلية.

المصدر: بيشاور (باكستان) – وكالات