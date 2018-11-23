“بوكو حرام” تخطف 50 قرويا في نيجيريا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 نوفنبر 2018 11:18 صباحاً - خُطف 50 قرويا نيجيريا علىى الأقل كانوا ذهبوا بحثا عن الحطب قرب الحدود بين نيجيريا والكاميرون ، على أيدي عناصر يشتبه في انتمائهم إلى جماعة “بوكو حرام” في نهاية الأسبوع المنصرم.

و”تم جمع الرجال واقتيادهم من جانب متمردي “بوكو حرام”، ولم نسمع عنهم مرة أخرى”، بحسب ما قال عمر كاشالا قائد ميليشيا محلية تقاتل الجماعة المسلحة إلى جانب الجيش لوكالة فرانس برس، مضيفا أن قرويَين اثنين “تمكنا من الفرار وأعلنا الخبر لدى عودتهما إلى ديارهما”.

وتابع كاشالا: “ليس لدينا عدد محدد للذين تم اقتيادهم، لكن بشكل عام يتنقّل الحطابون في مجموعات تضم أكثر من 50 رجلا”.

وقال عضو آخر في الميليشيا يدعى “شيهو مادا”، إن القرويين تشجعوا على العودة لجمع الحطب في غابة وولغو ومحيط غامبورو، بعد أن قال الجيش والميليشيا إنهما طردا الجهاديين من هذه المنطقة.

وقتل أكثر من 27 الف شخص منذ بداية تمرد “بوكو حرام” في نيجيريا عام 2009، فيما تشرد 1.8 ملايين شخص.

المصدر فرانس برس