ماكرون يهزم بوتين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 نوفنبر 2018 11:18 صباحاً - كشفت دراسة جديدة أعدها معهد ميلتون فريدمان الإيطالي عن ترتيب زعماء وقادة الدول من حيث ثقة الناس والمواطنين بهم في العالم.

وأظهرت الدراسة أن من بين الزعماء الأكثر شعبية في العالم هو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يتمتع بدرجة عالية من الشهرة والإعجاب في العالم، لكنه لا يتمتع بكل هذا الود والإعجاب في بلده فرنسا.

ومن بين زعماء العالم الأكثر ثقة لدى المواطنين، احتل الرئيس الصيني شي جين بينغ المركز الأول نظرا لسياسته الاقتصادية والاجتماعية الرشيدة والحكيمة في الحكم في الصين.

أما المركز الثاني فكان من نصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اعتبر موضع ثقة من دون منازع داخل دولته، وهذا ما يعطيه الدافع والفرصة للتفرغ للسياسة الخارجية لروسيا.

أما الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، فقد احتل المركز الرابع واعتبر أنه جاء إلى رئاسة البيت الأبيض بسبب السياسات المناهضة للعولمة. كما جاءت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في المركز الثالث.

المصدر روسيا اليوم