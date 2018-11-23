كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل وإصابة العشرات جراء عمليات أمنية شمالي أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الأفغاني، أن عشرات المسلحين سقطوا ما بين قتيل وجريح خلال عمليات أمنية في إقليمي بلخ وفارياب شمالي أفغانستان.

وقال بيان صادر عن فرقة "شاهين 209" التابعة للجيش الأفغاني، إن ما لا يقل عن 20 مسلحاً قتلوا خلال اشتباك اندلع في منطقة جارزيوان بإقليم فارياب، حسبما ذكرت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الجمعة.

وأضاف البيان أن 3 من القادة المحليين للمسلحين كانوا أيضاً بين القتلى.

كما أصيب ما لا يقل عن 15 مسلحاً خلال الاشتباك نفسه، بحسب البيان.

ومن جهة أخرى، قالت فرقة "شاهين 209" إن ما لا يقل عن 9 مسلحين قتلوا، وأصيب 12 آخرون على الأقل بجروح خلال العمليات في إقليم بلخ.

وقال الجيش الأفغاني إن العمليات نفذت كجزء من عمليات وليد 25، في منطقتي شهار بولاك وداولات آباد.

ولم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة بما في ذلك طالبان على الاشتباكات.