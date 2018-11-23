بعد اعتقال ذراعه الأيمن.. هولاندا ترفع مكافأة القبض على المتهم الرئيسي في جريمة “لاكريم” إلى 100 ألف أورو

بعد أن إعتقلت السلطات الأمنية بهولاندا المغربي زكي رزوقي، الذراع الأيمن للمتهم الرئيسي في جريمة مقتل نجل مسؤول قضائي مغربي بمقهى “لاكريم” وسط مراكش، رفعت النيابة العامة الهولندية من قيمة المكافأة المالية التي رصدتها سابقا لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال المتهم الرئيسي “رضوان تاغي”، إلى حوالي 100 ألف أورو.

وحسب مصادر إعلام هولندية، فقد سبق أن رصدت النيابة العامة في وقت سابق 25 ألف أورو كمكافأة لمن يدلي بمعطيات تفيد في اعتقال “التاغي” المتهم بالعديد من عمليات التصفية الجسدية في هولاندا، والمتهم الأول في تنفيذ ما بات يعرف بـ”جريمة لاكريم” بمراكش لترفعها إلى مايزيد عن 100 مليون سنتيم.

وتجدر الإشارة إلى أن المتهم الرئيس “التاغي” هو موضوع مذكرة بحث دولية، ومن بين أهم المطلوبين للقضاء الهولندي، سبق وأن نفذ مجموعة من عمليات التصفية الجسدية في هولاندا وبلجيكا، راح ضحيتها العديد من الشبان المغاربة، في إطار الصراع الدائر بين عصابات الإتجار الدولي في المخدرات القوية والكوكايين.