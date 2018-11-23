رسمياً..الأهلي يقيل مدربه بعد الإقصاء من البطولة العربية

أكدت إدارة نادي الأهلي المصري، في ساعات متأخرة من، مساء أمس الخميس، رسمياً إقالة باتريس كارتيرون، من تدريب الفريق، بعد خروج المجموعة من البطولة العربية للأندية.
وأوضح النادي المصري في بلاغ له، أن محمد يوسف، سيقود تداريب الأهلي بشكل مؤقت، في انتظار الكشف عن الإسم الجديد الذي سيخلف المدرب الفرنسي، على رأس الطاقم الفني لنادي القرن.
وغادر نادي الأهلي رسمياً البطولة العربية للاندية (كأس زايد)، على يد الوصل الإماراتي، بعد التعادل بهدف لكل منهما في إياب دور الستة عشر، علماً أن لقاء الذهاب قد انتهى بدوره بنتيجة هدفين في كل مرمى.
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