تحقيق يكشف بيع بنسودة حصة أبنائه من شركة “سليم سكن”

كشف تحقيق لموقع «لوديسك» أن نور الدين بنسودة باع، في يوليوز من سنة 2016، حصة أبنائه الثلاثة في شركة «سليم سكن»، للمقاول الحسين زفاض وشقيقه مصطفى زفاض.

أي أنه بعد 10 سنوات من تأسيس الشركة (2006)، وحيازتها عقارا للدولة في 2007 في منطقة تاركة بـ300 درهم للمتر المربع، وإنجاز مشروع عقاري فاخر (تاركا كاردن)، وبيع معظم الشقق، باع بنسودة حصص أبنائه القاصرين، وكسب الملايير على حساب أملاك الدولة.

المثير أن دفتر تحملات التفويت شمل إنجاز فندقين، لكنهما لم ينجزا إلى حد الآن، أي أن بنسودة حصل على أرباح مهمة من المشروع العقاري وترك الاستثمار السياحي الذي مازال معلقا.