طقس الجمعة.. غائم مع انخفاض في درجات الحرارة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن تكون السماء غائمة وممطرة مع احتمال رعد بالمناطق الوسطى، وبالأطلسين الكبير والصغير، وبمنطقة طنجة، والريف، والجنوب الشرقي وبالسهول الداخلية.

ويرتقب، أيضا، أن تمر سحب كثيفة نسبيا بباقي المناطق الشمالية، بوسط وشمال الأقاليم الجنوبية، والتي ستكون محملة بأمطار أو قطرات مطرية محلية.

وستتساقط ثلوج أحيانا مهمة بمرتفعات الأطلس الكبير التي يتعدى علوها 2000 متر، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة.

وسيكون الطقس باردا نسبيا بالمرتفعات. أما عن الرياح فستهب ضعيفة إلى معتدلة القوة، من القطاع الجنوبي بالمنطقة الشرقية وشمالية غربية بباقي الأرجاء الأخرى، مع هبوب رياح رملية جنوب المنطقة الشرقية.

وعن درجات الحرارة الدنيا، فستتراوح ما بين 02- و03 درجات بالمرتفعات، وما بين 03 و08 درجات بالمنطقة الشرقية وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 08 و13 درجة بالسهول الداخلية، بالسايس وكذا بالجنوب الشرقي، وستكون ما بين 13 و18 درجة بالأقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 05 و10 درجات بالمرتفعات، وما بين 10 و15 درجة بالسايس، بالسهول الداخلية، وبالجنوب الشرقي، وما بين 15 و20 درجة بالمنطقة الشرقية، شمال الأقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل، فيما ستكون ما بين 20 و25 درجة بأقصى الجنوب.

وبخصوص حالة البحر، فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان بين الرباط وسيدي إفني، وقليل الهيجان إلى هائج بين طرفاية والعيون، وهائجا بباقي السواحل.