غزة: بحرية الاحتلال تعتقل ثلاثة صيادين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت قوات بحرية الاحتلال الإسرائيلية، الجمعة، ثلاثة صيادين فلسطينيين قبالة شواطئ غزة. وقال نقيب الصيادين في القطاع نزار عياش، إن "البحرية الإسرائيلية اعتقلت 3 صيادين أثناء أدائهم لعملهم في بحر منطقة السودانية شمالي مدينة غزة". وأضاف عياش أن "البحرية قامت بمصادرة قارب الصيد الخاص بهم". ويقول مسؤولون فلسطينيون في غزة، إن قوات الجيش تطلق بشكل شبه يومي نيران أسلحتها تجاه مراكب الصيادين، وتصيب وتعتقل عددا منهم بذريعة تجاوزهم منطقة الصيد التي حددتها تل أبيب بـ 3 أميال بحرية.

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