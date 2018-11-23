وزير الأوقاف من شمال سيناء: الإسلام فن صناعة الحياة

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٠:٣٢ ص
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الإسلام فن صناعة الحياة لا الموت، وإن دور العلماء إعمار الدنيا بالدِّين، لا أن نخربها باسم الدين، مؤكدًا أن الأديان جاءت للبناء لا الهدم، لتحقيق سلام الإنسانية لا إبادتها، ولسعادة البشرية لا لشقائها، موجهًا التحية للقوات المسلحة والشرطة ورجالهما الأبطال، مشيدا بدورهم، فى معركة دحر الإرهاب والفكر المتطرف، مضيفًا: "لقد نذروا أنفسهم لخدمة هذا الوطن والذود عن حياضه ولو كلفهم ذلك حياتهم أو راحتهم أو أعز ما يملكون من عرض الدنيا، وكذلك بجهودهم فى معركة البناء والتنمية الشاملة".
ويؤدى وزير الأوقاف صلاة الجمعة بمسجد الروضة بقرية بئر العبد بشمال سيناء بمناسبة مرور عام على الحادث الإرهابى الذى استهدفه، كما يشارك وزيري الشباب والتضامن الاجتماعى لتوزيع الشقق التى أعدتها وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة الإسكان لأهالى القرية. واستهدف إرهابيون مسجد الروضة في نوفمبر من العام الماضي،
واستهدف إرهابيون مسجد الروضة في نوفمبر من العام الماضي، أثناء تأدية نحو 400 مصلي بأداء صلاة الجمعة، حيث أنه مسجد تابع لإحدى الطرق الصوفية، بالتحديد الطريقة الصوفية الجريرية، وانفجرت في البداية عبوتان ناسفتان داخل المسجد، ثم استهدفت المجموعة المهاجمة بعد ذلك المصلين من خلال قذائف صاروخية من نوع آر بي جي، وعندما فر باقي المصلين خارج المسجد قامت الجماعة باستهدافهم مجددا لكن هذه المرة باستعمال رشاشات وبنادق آلية من أعيرة مختلفة، ما أسفر عن استشهاد 305 أشخاص بالإضافة إلى عشرات الجرحى.
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