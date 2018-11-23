انت الان تتابع وزير الأوقاف من شمال سيناء: الإسلام فن صناعة الحياة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٠:٣٢ ص

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الإسلام فن صناعة الحياة لا الموت، وإن دور العلماء إعمار الدنيا بالدِّين، لا أن نخربها باسم الدين، مؤكدًا أن الأديان جاءت للبناء لا الهدم، لتحقيق سلام الإنسانية لا إبادتها، ولسعادة البشرية لا لشقائها، موجهًا التحية للقوات المسلحة والشرطة ورجالهما الأبطال، مشيدا بدورهم، فى معركة دحر الإرهاب والفكر المتطرف، مضيفًا: "لقد نذروا أنفسهم لخدمة هذا الوطن والذود عن حياضه ولو كلفهم ذلك حياتهم أو راحتهم أو أعز ما يملكون من عرض الدنيا، وكذلك بجهودهم فى معركة البناء والتنمية الشاملة".

ويؤدى وزير الأوقاف صلاة الجمعة بمسجد الروضة بقرية بئر العبد بشمال سيناء بمناسبة مرور عام على الحادث الإرهابى الذى استهدفه، كما يشارك وزيري الشباب والتضامن الاجتماعى لتوزيع الشقق التى أعدتها وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة الإسكان لأهالى القرية. واستهدف إرهابيون مسجد الروضة في نوفمبر من العام الماضي،