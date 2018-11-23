انت الان تتابع بوكيتينو عن انضمام نجمه لريال مدريد: لا نشعر بالقلق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:كريم مليم ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٠:٠٣ ص

حث الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي، لاعبه الدنماركي كريستيان إيركسن، على تجاهل الانضمام لريال مدريد الإسباني، من أجل البقاء مع السبيرز، ورفض بوكيتينو محاولات ريال مدريد لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، كما جدد الملكي محاولاته الشهر الماضي، بعد إقالة جولين لوبيتيجي، لكن المدرب الأرجنتيني فضل الاستمرار مع السبيرز، وقال بوكيتينو، في تصريحات نقلتها صحيفة ذا صن، اليوم الجمعة: "كريستيان إيركسن يعلم ما نفعله من أجله، بالتأكيد نحن نعمل بجد واجتهاد".

وأضاف المدير الفني لنادي توتنهام: "إيركسن سيتخذ القرار الأفضل بالنسبة له، أتمنى أن يستمر في تطوير مسيرته مع توتنهام". وتابع ماوريسيو بوكيتينو: "لا نشعر بالقلق، أريد من إيركسن أن يوقع على العقد الجديد ويقضي فترة طويلة مع توتنهام، سيكون هذا رائعا". وأتم المدير الفني لنادي توتنهام: "عندما وقع معنا كان