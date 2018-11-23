ضبط 73 متهما بالاتجار في السلاح والمخدرات بالجيزة

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد الشاملي ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٥٠ ص
تحت شعار ملاحقة تجار المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر غير المرخصة، شنت مديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع، حملة تفتيشية مكبرة؛ لإعادة فرض الشرعية وإنفاذ القانون وتحقيقاً لمبدأ الردع العام، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية. وخلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت الحملات التي قادها اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائباه اللواءين محمد عبد التواب ومحمد الألفي عن ضبط 58 متهمًا بينهم 55 متهما بالاتجار في المواد المخدرة، و3 قضايا تعاط.
وبلغت المضبوطات 4 كيلو جرامات من مخدر الحشيش و1797 قرصًا مخدرًا و79 جراما من مسحوق الهيروين و1010 جرامات من مخدر الإستروكس. وفي مجال الأسلحة النارية، تمكنت القوات المشاركة في الحملة بقيادة اللواء إيهاب مختار، حكمدار الجيزة، من ضبط 15 متهمًا -15 قضية دفاع- عُثر بحوزتهم على بندقيتين خرطوش بامب أكشن و12
وفي مجال الأسلحة النارية، تمكنت القوات المشاركة في الحملة بقيادة اللواء إيهاب مختار، حكمدار الجيزة، من ضبط 15 متهمًا -15 قضية دفاع- عُثر بحوزتهم على بندقيتين خرطوش بامب أكشن و12 فرد خرطوش محلي الصنع وطبنجة عيار 9 مم و69 طلقة مختلفة الأعيرة.
وجاءت الحملة في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وسياسة الوزارة الهادفة إلى ضبط الخارجين عن القانون وخاصة تجار المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع المصري.
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