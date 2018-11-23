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انت الان تتابع بسبب الأمطار.. تعليق الرحلات الجوية بالسعودية (صور) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٤٢ ص
أعلن مطار الملك عبد العزيز بمدينة جدة السعودية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، تعليق الرحلات الجوية بسبب العاصفة الرعدية التي تشهدها المحافظة وتتزامن مع هطول الأمطار في مناطق متفرقة منها، ونقلت صحيفة سبق السعودية عن سلطات المطار أنه «حرصا على سلامة المسافرين، تم تعليق إقلاع الطائرات مؤقتًا حتى مرور العاصفة الرعدية»، جاء ذلك بعد أن دعت مديرية الدفاع المدني في مكة المكرمة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
وتتوقع المديرية هطول الأمطار على معظم أجزاء منطقة مكة المكرمة، بحسب إفادة من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، وتستمر التوقعات حتى غدًا السبت. وأهابت المديرية بالجميع بالالتزام بتعليمات السلامة والابتعاد عن الأجسام المتحركة عند هبوب الرياح، وعدم المغامرة بدخول أماكن خطرة ومناطق جريان السيول أو محاولة تجاوز
وتتوقع المديرية هطول الأمطار على معظم أجزاء منطقة مكة المكرمة، بحسب إفادة من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، وتستمر التوقعات حتى غدًا السبت.
وأهابت المديرية بالجميع بالالتزام بتعليمات السلامة والابتعاد عن الأجسام المتحركة عند هبوب الرياح، وعدم المغامرة بدخول أماكن خطرة ومناطق جريان السيول أو محاولة تجاوز السيول والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال.
وتشهد غالبية مناطق المملكة، هطولات مطرية اليوم وغدًا، وسط متابعة من أبناء المملكة لأخبار الطقس المتقلب الذي يتكرر في مثل هذا الوقت من كل عام، ويتسبب في بعض المناطق بسيول وتعطيل للمدارس في بعض الحالات.
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