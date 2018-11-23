انت الان تتابع فرنسا تراهن على تسونجا وشاردي في نهائي كأس ديفيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٢٨ ص
فجر يانيك نواه كابتن فريق فرنسا للتنس مفاجأة خلال مراسم قرعة المواجهة النهائية لكأس ديفيز للتنس أمس الخميس، عندما اختار جيريمي شاردي وجو-ويلفريد تسونجا لخوض مباراتي الفردي في اليوم الافتتاحي للنهائي اليوم الجمعة في مدينة ليل الفرنسية، وفي غياب كل من جايل مونفيس وريشار جاسكيه عن الفريق الفرنسي في النهائي أمام كرواتيا قرر نواه أيضا استبعاد لوكا بوي وهو صاحب أعلى تصنيف بين لاعبي فريق فرنسا، وسيخوض شاردي المصنف 40 عالميا مباراة الجمعة الافتتاحية في مواجهة بورنا تشوريتش المصنف 12 عالميا بينما سيلعب تسونجا ضد مارين شيليتش المصنف السابع عالميا.
وقال شيليتش "أنا مندهش قليلا من اختيار جيريمي (شاردي). كنت أتوقع لوكا وجو. هناك فرصة حتى يوم الأحد للتغيير وربما يلعب لوكا بدلا من جيريمي". وخسر تسونجا خمس مرات في سبع مواجهات ضد شيليتش لكنهما تواجها مرة واحدة منذ 2015 وفاز تسونجا بهذه المباراة قبل نحو عامين في روتردام. وقال نواه الطامح للقب رابع
وقال شيليتش "أنا مندهش قليلا من اختيار جيريمي (شاردي). كنت أتوقع لوكا وجو. هناك فرصة حتى يوم الأحد للتغيير وربما يلعب لوكا بدلا من جيريمي".
وخسر تسونجا خمس مرات في سبع مواجهات ضد شيليتش لكنهما تواجها مرة واحدة منذ 2015 وفاز تسونجا بهذه المباراة قبل نحو عامين في روتردام.
وقال نواه الطامح للقب رابع في كأس ديفيز في آخر مباراة في مهمته "في آخر شهرين كنت أراقب عدة أمور وأدرس خيارات متعددة وأتابع الكثير من اللاعبين".
وأضاف "كان يجب أن أحدد إن كنت سأعطي الأولوية للروح أو للالتزام مع الفريق أو لأحدث النتائج أو للياقة البدنية.. لذا كانت هناك جوانب عديدة للنظر إليها بجانب اللعب".
:بعد التفكير يوميا رأيت أن أفضل شيء للفريق هو البدء يوم الجمعة بهذين اللاعبين".
شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تراهن على تسونجا وشاردي في نهائي كأس ديفيز على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .