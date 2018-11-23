انت الان تتابع فرنسا تراهن على تسونجا وشاردي في نهائي كأس ديفيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٢٨ ص

فجر يانيك نواه كابتن فريق فرنسا للتنس مفاجأة خلال مراسم قرعة المواجهة النهائية لكأس ديفيز للتنس أمس الخميس، عندما اختار جيريمي شاردي وجو-ويلفريد تسونجا لخوض مباراتي الفردي في اليوم الافتتاحي للنهائي اليوم الجمعة في مدينة ليل الفرنسية، وفي غياب كل من جايل مونفيس وريشار جاسكيه عن الفريق الفرنسي في النهائي أمام كرواتيا قرر نواه أيضا استبعاد لوكا بوي وهو صاحب أعلى تصنيف بين لاعبي فريق فرنسا، وسيخوض شاردي المصنف 40 عالميا مباراة الجمعة الافتتاحية في مواجهة بورنا تشوريتش المصنف 12 عالميا بينما سيلعب تسونجا ضد مارين شيليتش المصنف السابع عالميا.

وقال شيليتش "أنا مندهش قليلا من اختيار جيريمي (شاردي). كنت أتوقع لوكا وجو. هناك فرصة حتى يوم الأحد للتغيير وربما يلعب لوكا بدلا من جيريمي". وخسر تسونجا خمس مرات في سبع مواجهات ضد شيليتش لكنهما تواجها مرة واحدة منذ 2015 وفاز تسونجا بهذه المباراة قبل نحو عامين في روتردام. وقال نواه الطامح للقب رابع