انت الان تتابع فرستابن: غير نادم على الشجار مع أوكون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٢٢ ص

أكد ماكس فرستابن سائق رد بول المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات أنه غير نادم على شجاره مع إستيبان أوكون بعد سباق جائزة البرازيل الكبرى، وهو الأمر الذي تسبب في مشاكل له، ويجب على السائق البالغ عمره 21 عاما قضاء يومين في الخدمة العامة بعدما دفع أوكون ثلاث مرات في منطقة وزن السائقين عقب نهاية السباق في حلبة انترلاجوس قبل أسبوعين، ونُقلت المواجهة الغاضبة على شاشات التليفزيون حول العالم وما زالت مثار حديث الرياضة، وأبلغ فرستابن الصحفيين قبل نهاية الموسم في جائزة أبو ظبي الكبرى يوم الأحد ”لا أفهم ما الذي كان يمكنني فعله بشكل مختلف.

"نحن مفعمون بالمشاعر. في ذلك الوقت فقدت فرصة الفوز لذا أعتقد أنني كنت هادئا تماما. الأمور كان يمكن أن تكون أسوأ كثيرا". وأضاف "الدفع يحدث في أي رياضة. شاهدت ذلك في مباراة كرة قدم منذ عدة أيام. من جانبي أعتقد أن رد الفعل كان هادئا تماما. ما الذي تتوقعون مني فعله، ها أصافحه وأقول له ???‘???أشكرك