مقتل 25 شخصًا في انفجار بالقرب من مدرسة بباكستان

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٢١ ص
لقى 25 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب العشرات في انفجار وقع في بلدة «هانجو» في منطقة «أوراكزاي السفلى» شمال غربي باكستان، وأفادت مصادر أمنية حسبما ذكرت قناة «جيو نيوز» الباكستانية الإخبارية اليوم الجمعة، بأن الانفجار وقع خارج باب مدرسة دينية، ما أسفر عن إصابة 35 شخصا على الأقل، وأضافت السلطات، أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج والإطمئنان على صحتهم، بالإضافة إلى فرض طوق أمني حول المنطقة التي وقع فيها الانفجار وجاري التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.
وكانت السلطات الباكستانية، اليوم الجمعة، قد أعلنت مقتل اثنين من أفراد الشرطة وإصابة آخر، خلال اشتباكات وقعت أمام القنصلية الصينية في مدينة كراتشي بجنوب باكستان. وذكرت صحيفة «دوون» الباكستانية، على موقعها الالكتروني، أن عناصر مسلحة أطلقت النيران على أفراد الشرطة، صباح اليوم، فيما تم سماع
وكانت السلطات الباكستانية، اليوم الجمعة، قد أعلنت مقتل اثنين من أفراد الشرطة وإصابة آخر، خلال اشتباكات وقعت أمام القنصلية الصينية في مدينة كراتشي بجنوب باكستان.
وذكرت صحيفة «دوون» الباكستانية، على موقعها الالكتروني، أن عناصر مسلحة أطلقت النيران على أفراد الشرطة، صباح اليوم، فيما تم سماع دوي انفجار لم يتم تحديد طبيعته حتى الآن، وأشارت مصادر أمنية إلى أن ثلاثة مسلحين قتلوا خلال الاشتباكات بعد أن حاولوا دخول مجمع القنصلية الصينية، فيما تم نشر قوات إضافية في موقع الحادث.
وكانت مصادر أمنية باكستانية، أفادت في الساعات الأولى من صباح اليوم، بوقوع انفجار صاحبه إطلاق نار بالقرب من القنصلية الصينية في مدينة كراتشي، وفقا لما ذكرته قناة سكاي نيوز. (التفاصيل من هنا)
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