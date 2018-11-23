انت الان تتابع مقتل 25 شخصًا في انفجار بالقرب من مدرسة بباكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٢١ ص

لقى 25 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب العشرات في انفجار وقع في بلدة «هانجو» في منطقة «أوراكزاي السفلى» شمال غربي باكستان، وأفادت مصادر أمنية حسبما ذكرت قناة «جيو نيوز» الباكستانية الإخبارية اليوم الجمعة، بأن الانفجار وقع خارج باب مدرسة دينية، ما أسفر عن إصابة 35 شخصا على الأقل، وأضافت السلطات، أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج والإطمئنان على صحتهم، بالإضافة إلى فرض طوق أمني حول المنطقة التي وقع فيها الانفجار وجاري التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

وكانت السلطات الباكستانية، اليوم الجمعة، قد أعلنت مقتل اثنين من أفراد الشرطة وإصابة آخر، خلال اشتباكات وقعت أمام القنصلية الصينية في مدينة كراتشي بجنوب باكستان. وذكرت صحيفة «دوون» الباكستانية، على موقعها الالكتروني، أن عناصر مسلحة أطلقت النيران على أفراد الشرطة، صباح اليوم، فيما تم سماع