انت الان تتابع ماني يجدد تعاقده مع ليفربول حتى 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:١٧ ص

أعلن ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الخميس أن مهاجمه ساديو ماني وافق على التوقيع على عقد جديد طويل المدى مع الفريق حتى عام 2023، وانضم اللاعب الدولي السنغالي لليفربول من ساوثامبتون في 2016 مقابل 34 مليون جنيه إسترليني (43.8 مليون دولار) وسجل 40 هدفا في 89 مباراة مع ليفربول، وقال ماني لموقع النادي على الإنترنت "أنا سعيد للغاية... سعيد للغاية بتمديد بقائي في ليفربول، هذا يوم عظيم بالنسبة لي وأتطلع قدما لكل شيء... أنا أساعد الفريق وأساعد النادي على تحقيق أحلامنا جميعا وأن نحصد الألقاب على وجه التحديد".

وساعد ماني ليفربول على بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ويحتل الفريق المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم متراجعا بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي. وقال ماني "كنت أقول دوما عندما عرفت أن لدي فرصة للقدوم إلى هنا أنه ليس علي أن أفكر مرتين، النادي المناسب في اللحظة المناسبة ومع