انت الان تتابع ماني يجدد تعاقده مع ليفربول حتى 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:١٧ ص
أعلن ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الخميس أن مهاجمه ساديو ماني وافق على التوقيع على عقد جديد طويل المدى مع الفريق حتى عام 2023، وانضم اللاعب الدولي السنغالي لليفربول من ساوثامبتون في 2016 مقابل 34 مليون جنيه إسترليني (43.8 مليون دولار) وسجل 40 هدفا في 89 مباراة مع ليفربول، وقال ماني لموقع النادي على الإنترنت "أنا سعيد للغاية... سعيد للغاية بتمديد بقائي في ليفربول، هذا يوم عظيم بالنسبة لي وأتطلع قدما لكل شيء... أنا أساعد الفريق وأساعد النادي على تحقيق أحلامنا جميعا وأن نحصد الألقاب على وجه التحديد".
وساعد ماني ليفربول على بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ويحتل الفريق المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم متراجعا بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي. وقال ماني "كنت أقول دوما عندما عرفت أن لدي فرصة للقدوم إلى هنا أنه ليس علي أن أفكر مرتين، النادي المناسب في اللحظة المناسبة ومع
وساعد ماني ليفربول على بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ويحتل الفريق المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم متراجعا بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي.
وقال ماني "كنت أقول دوما عندما عرفت أن لدي فرصة للقدوم إلى هنا أنه ليس علي أن أفكر مرتين، النادي المناسب في اللحظة المناسبة ومع المدرب المناسب أيضا".
ومن جانبه قال مدرب الفريق يورجين كلوب عن تجديد عقد اللاعب السنغالي: "لا يوجد فريق في أوروبا لا يرغب في أن يضم في صفوفه لاعبا بقيمة ماني".
وأضاف كلوب: "تجديد ماني يمثل دفعة معنوية كبيرة لنا، حيث تظهر التزام اللاعبين ليس فقط لحاضر الفريق بل لمستقبل النادي أيضا، ماني لاعب مهم للغاية للفريق ويشع بهجة تنعكس في مستواه وتأثيره على أرض الملعب".
شكرا لقرائتكم خبر عن ماني يجدد تعاقده مع ليفربول حتى 2023 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .