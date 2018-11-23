انت الان تتابع الشرطة تعيد المظهر الحضاري لأكتوبر برفع 21 طن قمامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد الشاملي ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٠٧ ص

حملة إزالة بأكتوبر

وجهت مديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع، حملة تفتيشية مكبرة استهدفت مدينة السادس من أكتوبر؛ لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام وضبط الباعة الجائلين الذين استباحوا حرمة الطريق وخالفوا القانون في ارتكابهم مخالفات إشغال وإعاقة حركة الطريق للمارة، بالإضافة إلى رفع معوقات سير المواطنين بالشوارع؛ تحقيقاً للوجود الشرطي الفعال. وشارك في الحملة ضباط (الإدارة العامة لمباحث الجيزة - مرور الجيزة - قوات الأمن - ضباط وقوات إدارة شرطة المرافق - تأمين المناطق السياحية والأثرية - الحماية المدنية).

وخلال الـ24 ساعة الماضية، تمكنت الحملة التي أشرف عليها اللواء حسن الدماطي، مدير شرطة المرافق بالجيزة، من رفع 21 طنا من القمامة، ورفع 3 عربات فول و55 كرسيا و3 تروسيكل و4 عربات كارو من الطريق العام. مروريا، تم ضبط 61 حالة سحب متنوع، وتحرير 160 مخالفة نموذج 125، و155 كلبشًا، بالإضافة حجز 3 دراجات نارية