شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات البرلمان": التحول إلى الحكومة الذكية يساعد على مكافحة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس جون طلعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن تشديد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه برئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات بوضع خطة التحول إلى الحكومة الرقمية، نابع من الاستراتيجية التى وضعها الرئيس منذ توليه الحكومة فى القضاء على الفساد .

وقال طلعت فى تصريح لـ" الخليج 365 " أن ميكنة الخدمات الحكومية والتحول إلى الحكومة الذكية أمر فى غاية الأهمية حيث أنه تعد أبرز المحاور التى تساعد فى القضاء على البيروقراطية التى تسيطر داخل دواوين العمل بالأحياء والمحافظات والمحليات .

وتابع عضو مجلس النواب، أن فضلاً عن أن ميكنة الخدمات الحكومية تساعد فى القضاء على الفساد والبيروقراطية تساهم أيضا فى انجاز مشاكل المواطنين وتقضى على الرشوة ، وبالتالى يجب أن يكون هناك توجه عام لدى كافة المؤسسات للعمل على ذلك خلال الفترة الحالية ، مؤكدا أن البرلمان جاهز لمساعدة الحكومة والتدخل تشريعيا للتحول إلى ميكنة الخدمات والتحول للحكومة الذكية.