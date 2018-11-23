الخطوط الجوية السعودية: بعض الرحلات قد تتأثر نظرا للتغيرات الجوية في جدة

أعلنت "​الخطوط الجوية السعودية​" أنّ "نظرًا للتغيّرات الجوية في مدينة جدة، قد تتأثّر بعض الرحلات".

من جهته، أفاد "مطار الملك عبدالعزيز الدولي" في جدة، بـ"عودة الحركة الجوية إلى وضعها الطبيعي، بعد تعليق إقلاع الطائرات حتّى مرور العاصفة الرعدية".

وكانت قد شهدت مدينة جدة هطول أمطار غزيرة مصحوبة ببرق ورعد، وسط حالة من عدم استقرار الطقس، كما سقطت أيضًا أمطار فى البيت الحرام.