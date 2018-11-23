القسام ينشر صور الوحدة الخاصة التي تسللت إلى خانيونس والرقابة الإسرائيلية تحظرها

قرّر رئيس الرقابة العسكرية الإسرائيلية أرييل بن أفراهام، حظر نشر صور نشرتها ​كتائب القسام​ قالت إنها للوحدة الإسرائيلية الخاصة التي تسللت إلى خانيونس في ​قطاع غزة​ قبل أكثر من أسبوع.ورجّح بن أفراهام، أن ​حركة حماس​ تحاول حاليا فك رموز الحادث الذي وقع في عمق قطاع غزة في 11 تشرين الثاني، وفهمه والحصول على تفاصيله، وفقا للوكالة الوطنية الفلسطينية للإعلام

ونقلت قناة "كان" الإسرائيلية عن بن أفراهام قوله إن "نشر الصور من المحتمل أن يسبب الضرر ويعرض حياة أشخاص للخطر وقد يسبب ضررا للأمن القومي الإسرائيلي"، وطالب الاسرائيليين بتجنّب نشرها".

ونشرت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، بيانا تكشف فيه معلومات عن أفراد القوة الإسرائيلية الخاصة التي انفضح أمرها في قطاع غزة، مؤكدة أنها تمكنت من الوصول إلى "مراحل متقدمة في كشف خيوط العملية الخاصة شرقي خان يونس".