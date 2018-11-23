دانت وزارة الخارجية ​الصين​ية بحزم الهجوم على قنصلية بلادها في ​كراتشي​ ب​باكستان​. وكانت وسائل إعلام باكستانية قد أفادت بأن شرطيين قد قتلا شرطيين جراء هجوم مسلح على القنصلية الصينية في مدينة كراتشي الباكستانية. وأفادت قناة "جيو" الباكستانية، أن الهجوم المسلح على القنصلية الصينية في مدينة كراتشي الباكستانية نفذه ثلاثة أشخاص قاموا بفتح النار وإلقاء عدة قنابل يدوية بالقرب من القنصلية الصينية، ما استدعى تدخل الأمن والاشتباك معهم.

شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية الصين "تدين بحزم" الهجوم على قنصلية بلادها في كراتشي بباكستان على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .