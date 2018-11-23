خارجية باكستان: جميع موظفي القنصلية الصينية في كراتشي بخير

أعلن وزير خارجية ​باكستان​ شاه محمود قرشى ان كل موظفى القنصلية الصينية التى تعرضت لهجوم انتحاري فى مدينة كراتشى وعددهم 21 بخير وأضاف أنه تم نقلهم إلى موقع آمن.

وذكر قرشى فى مؤتمر صحفى فى العاصمة ​إسلام أباد​ انه "لم يتمكن المهاجمون من إلحاق الأذى بأى شخص أو باحتجاز رهائن"، مضيفا أنه تم نقل كل الموظفين إلى مكان آمن.

يذكر انه قتل 3 على الأقل من رجال ​الشرطة​ والانتحاريون الثلاثة فى الهجوم الذى أعلنت جماعة جيش تحرير بلوخستان الانفصالية المسؤولية عنه.