وزير داخلية إيران دعا المسلمين إلى التعريف بالإسلام كنموذج ناجح للعالم

دعا وزير الداخلية الإيرانية ​عبدالرضا رحماني فضلي​، المسلمين إلى "التعريف ب​الإسلام​ و​القرآن الكريم​ وسيرة النبي، كنموذج ناجح لشعوب العالم". وأكّد في كلمة له خلال ب​عيد المولد النبوي​ الشريف في مدينة سنندج مركز محافظة ​كردستان​ غرب إيرانـ "ضرورة وضع ضيق الافق جانبًا"، منوّهًا إلى أنّ "من يعمل ويجهد اينما كان في البلد ويسعي لشموخها، فانّه يعتبر تعبويا"، مركّزًا على "أنّنا سنحقّق بالتكاتف معًا أهداف الشعب الايراني وسنبقي أوفياء دوما للأهداف الإسلامية والثورية".

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