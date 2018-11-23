ادي معلوف: الاهم من تشكيل الحكومة هو انتاجية الحكومة والجو الذي ستخلقه

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ادي معلوف​ الى ان هناك مرحلة من حياتنا السياسية كنا في خط معين وكانت مطالبنا واضحة كعين الشمس خلال فترة الوجود السوري، وبعد خروج السوري اصبحت لدينا ​سياسة​ جديدة اعلن عنها ​الرئيس ميشال عون​ في العام 1989 انه بعد خروج السوري ستصبح لدينا افضل العلاقات معه.

ولفت معلوف في حديث تلفزيوني، الى ان الاهم من تشكيل الحكومة هو انتاجية الحكومة والجو الذي ستخلقه، واليوم هناك عقدة مستجدة الا ان سقف السجال ليس عالي النبرة، واليوم طريقة المعالجة هادئة ولا يوجد فيها سجالات عالية النبرة. اضاف "نحن طالبنا منذ البداية المعيار الموحد ونتائج ​الانتخابات النيابية​، واكد انه لا يمكن القول ان السنة المستقلين لا يمثلون، ويجب حل تمثيلهم مثل ما تم حل عقدة الاشتراكي و​القوات​، وهناك مبادرة من رئيس التيار الوطني الوزير ​جبران باسيل​ مستمرة".