تقليد أوسمة "الأمم المتحدة لخدمة السلام" لأفراد الكتيبة الغانية في اليونيفيل

أشاد قائد القطاع الغربي لـ"​اليونيفيل​" الجنرال الإيطالي ديوداتو ابانيارا، خلال رعايته حفل تقليد "وسام ​الأمم المتحدة​ لخدمة السلام" لضباط وأفراد الكتيبة الغانية 85 العاملة في إطار قوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل)، في مقرّها في القوزح في قضاء ​بنت جبيل​، بـ"العمل الدؤوب والثابت لأفراد الكتيبة الغانية 85 والقيادة الحكيمة للعقيد فيفي ديجيبي".

ونوّه بـ"مساهمتهم في مهمّة "اليونيفيل" باحترافٍ مثالي وتفانٍ في الخدمة، بالتعاون مع الجيش ال​لبنان​ي، وغيرها من المهام التنفيذية من أجل تأمين مساهمة قيّمة في تنفيذ ولاية "اليونيفيل" بموجب قرار ​مجلس الأمن الدولي​ 1701".

وبعد رفع أعلام الأمم المتحدة، لبنان وغانا، أدّت ثلة من المحتفى بهم التحية العسكرية، وعلى وقع الموسيقى الوطنية قُلّد الضباط والجنود الغانيين المحتفى بهم "وسام السلام".

تجدر الإشارة إلى أنّ الكتيبة الغانية 85 والمشاركة في القطاع الغربي لليونيفيل تواصل مشاركتها إلى جانب الوحدات القادمة من إيطاليا، كوريا الجنوبية، ماليزيا، إيرلندا، سلوفينيا، أرمينيا، صربيا، تانزانيا وسلطنة البروناي، جهودها ودورها الإنساني في مساعدة السكان المحليين في منطقة عملها عبر تقديمها للخدمات وإطلاق المبادرات العديدة في المجالات الصحية والتربوية و الرياضية الّتي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية في هذه المنطقة من جنوب لبنان.