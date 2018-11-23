أرسلان بحث مع وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالمستجدات المحلية والإقليمية

عرض رئيس "الحزب الديمقراطي ال​لبنان​ي" النائب ​طلال أرسلان​، مع وفد من "​الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين​" على رأسه مسؤول الجبهة في لبنان مروان عبدالعال، زاره في دارته في خلدة، لآخر المستجدات المحلية والإقليمية.

وبحث الوفد مع أرسلان في "آخر تطورات ​القضية الفلسطينية​ والمعادلة الذهبية الّتي رسختها ​المقاومة الفلسطينية​ في ​قطاع غزة​ مؤخّرًا، وبواقع المخيمات السيء في لبنان والوضع المعيشي المأساوي فيها".

ووجّه الوفد المعايدة بمناسبة ​عيد الاستقلال​، مثنيًا على "دور هذا البيت التاريخي في لبنان والمنطقة، وبخاصّة في حقبة بطل الاستقلال الأمير مجيد أرسلان".