أرسلان بحث مع وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالمستجدات المحلية والإقليمية

عرض رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان، مع وفد من "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" على رأسه مسؤول الجبهة في لبنان مروان عبدالعال، زاره في دارته في خلدة، لآخر المستجدات المحلية والإقليمية.
وبحث الوفد مع أرسلان في "آخر تطورات القضية الفلسطينية والمعادلة الذهبية الّتي رسختها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة مؤخّرًا، وبواقع المخيمات السيء في لبنان والوضع المعيشي المأساوي فيها".
ووجّه الوفد المعايدة بمناسبة عيد الاستقلال، مثنيًا على "دور هذا البيت التاريخي في لبنان والمنطقة، وبخاصّة في حقبة بطل الاستقلال الأمير مجيد أرسلان".
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