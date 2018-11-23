كرم: حشر الحريري لدفعه نحو الاعتذار سينعكس على من يحاول ذلك

رأى النائب السابق ​فادي كرم​ في حديث تلفزيوني انه "هناك عدم اقتناع لدى الشعب بالسلطة الحالية نظرا لوجود فريق يقوّض السلطة القائمة ويدفع الشعب للتشكيك بلبنان وبالعيش المشترك"، معتبرا انه "هناك داخل لبنان فرقاء يجعلون ​الإستقلال​ منقوصا لارتباطهم بجهات خارجية تهدد السيادة والاستقرار في لبنان ما يجعل المواطنين يشككون ويرفضون هذا الواقع".

واعتبر ان "​حزب الله​ بدأ اليوم يشكل خطرا على الصيغة من الداخل، وهو يخيّر اللبنانيين بين الإستقرار أو الخضوع له أو استمرار الوضع على ما هو عليه من تآكل الى أن يستسلم ​اللبنانيون​ وهذا لن يحصل ابدا".

وأشار كرم إلى ان "حشر رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ لدفعه نحو الاعتذار سينعكس على من يحاول ذلك فهم لا يستطيعون الاستغناء عنه". واعتبر ان "فائض القوة لدى حزب الله أوقعه في الغرور ما دفعه لمحاولة فرض شروطه بشكل أوضح وهو يحاول الانقلاب على ​الطائف​ والدستور".