أمن الجيزة يلاحق تجار المخدرات والسلاح ويضبط 73 متهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت أجهزة الأمن بالجيزة جهودها برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة؛ لإنفاذ القانون وتحقيق مبدأ الردع العام، وذلك بشن حملات مكبرة بمختلف المناطق.

وتستهدف الحملات تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع.

وأسفرت الحملات بقيادة اللواء رضا العمدة، مدير مباحث الجيزة، ونائبيه اللواءين محمد عبد التواب ومحمد الألفي عن ضبط 58 متهمًا بينهم 55 متهما الإتجار في المواد المخدرة، و3 قضايا تعاطي، وذلك بمضبوطات بلغت 4865 جرام حشيش، 1797 قرصًا مخدرًا، 79 جرام هيروين و1010 جرامات من مخدر الإستروكس.

وفي مجال قضايا الأسلحة النارية، تم ضبط 15 متهمًا، عُثر بحوزتهم على 12 فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12مم، وبندقيتي خرطوش "بامب اكشن" وطبنجة و69 طلقة مختلفة الأعيرة.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.