مقتل 25 شخصا وإصابة العشرات في انفجار شمال غرب باكستان

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام آباد - (أ ش أ): لقي 25 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات في انفجار وقع في بلدة "هانجو" في منطقة "أوراكزاي السفلى" شمال غربي باكستان. وأفادت مصادر أمنية - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية الإخبارية اليوم الجمعة - بأن الانفجار وقع خارج باب مدرسة دينية؛ ما أسفر عن إصابة 35 شخصا على الأقل. وأضافت السلطات أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج. كما تم فرض طوق أمني حول المنطقة التي وقع فيها الانفجار وجاري التحقيق لمعرفة ملابساته.

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