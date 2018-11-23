وزير خارجية باكستان يؤكد سلامة العاملين بالقنصلية الصينية في كراتشي

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام آباد - (أ ش أ):

أعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي أن جميع العاملين بالقنصلية الصينية في مدينة "كراتشي" في آمان ، وذلك عقب وقوع هجوم في وقت سابق اليوم خارج القنصلية أدى إلى مقتل شرطيين باكستانيين اثنين وإصابة أحد حراس الأمن.

ونقلت قناة (جيو نيوز) الباكستانية الإخبارية اليوم الجمعة عن قرشي قوله إن "21 شخصا كانوا متواجدين داخل القنصلية الصينية في كراتشي، جميعهم آمنون.. ولقي ثلاثة إرهابيين حتفهم". مضيفا أن الوضع تحت السيطرة وتم تطهير المنطقة.

وأدان وزير الخارجية الباكستاني الهجوم ووصفه "بالجبان" وثمن العمل الذي قامت به الشرطة وحراس الأمن في الوقت المناسب حيث تمكنوا من إحباط الهجوم.

وأشار قرشي إلى أنه تحدث مع القنصل العام الصيني والسفير الصيني، مؤكدا رضا السفير الصيني عن سرعة رد قوات الأمن الباكستانية على الهجوم.