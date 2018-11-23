مقتل 5 جنود في هجوم لعناصر يعتقد انتماءها للقاعدة جنوبي اليمن

محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء - (د ب أ):

قتل خمسة جنود يمنيون موالون للرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم الجمعة، في هجوم مسلح، بمحافظة أبين، جنوبي اليمن.

وقال مصدر أمني، طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على جنود من قوات الحزام الأمني (قوات جنوبية تتلقى دعما من الإمارات) في حاجز أمني بالقرب من قرية القوز شرق مديرية مودية.

وأسفر الهجوم عن مقتل خمسة جنود، واصابة اثنين اخرين، حسب ما أفاد المصدر، مشيراً إلى أن المسلحين لاذوا بالفرار، ويُعتقد انتمائهم لتنظيم القاعدة.

وحتى الأن لم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن تنفيذ هذا الهجوم، كما لم تصدر السلطات الحكومية أي بيان رسمي.

وتنتشر عناصر من تنظيم القاعدة في عدة مناطق بمحافظة أبين، على الرغم من إعلان القوات اليمنية التي تدعمها الإمارات "تطهير محافظة أبين من تلك العناصر بعد عمليات عسكرية نفذتها".

وسبق أن نفذت عناصر تنظيم القاعدة خلال الفترة الماضية، عدة هجمات مسلحة في محافظة أبين استهدفت قوات في الجيش والأمن ومسؤولين، مخلفة العديد من القتلى والجرحى.