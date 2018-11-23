بالصور.. أمطار غزيرة تضرب القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مصراوي:

شهدت محافظة القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، سقوط أمطار غزيرة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية حالة من عدم الاستقرار تبدأ من اليوم بانخفاض الحرارة بـ4 درجات وسقوط أمطار غزيرة على القاهرة، تصل لحد السيول في سيناء والبحر الأحمر.

وقال محمود شاهين، مدير وحدة التنبؤات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد موجة من التقلبات في الأحوال الجوية خلال اليومين المقبلين.

وأضاف شاهين، لمصراوي: "هناك فرص لسقوط أمطار غزيرة شمال البلاد والسواحل الشمالية وتمتد حتى القاهرة والوجه البحري ومناطق من شبه جزيرة سيناء".

وأوضح مدير مركز التبؤات الجوية، أنه من المحتمل أن تتحول الأمطار الغزيرة إلى موجة من السيول في مناطق شمال سيناء، مشيرًا إلى وجود نشاط لحركة الرياح من شأنها التسبب في اضطراب حركة الملاحة البحرية وخاصة في البحر المتوسط.

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