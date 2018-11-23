شرطة "أبوظبي": لا صحة لطهي امرأة لجثة عشيقها

محمد اسماعيل - القاهرة - (مصراوي)

أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أن المعلومات المتداولة بشأن أحداث قضية مقتل (عربي) على يد (عربية) من الجنسية نفسها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما تناقلته عدد من الصحف ووسائل الإعلام المحلية، غير صحيحة بالمرة.

وقال مصدر مسؤول بشرطة أبوظبي مختص بالتحقيق في القضية، إنه وبالتدقيق في الواقعة، اتضح عدم صحة ما تم تداوله، وإضافة بيانات غير حقيقية للواقعة، نافيًا طهي سيدة عربية أجزاء من جسد عشيقها وتقديمه، لعمال ليأكلوه بعد قتله، وفق موقع سكاي نيوز عربية.

ودعت شرطة أبوظبي كافة أفراد المجتمع، ورواد مواقع التوصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، إلى عدم نشر وتداول الأخبار غير الصحيحة، وضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

كما أكدت ضرورة انتظار البيانات المعتمدة الصادرة عن جهات الاختصاص قبل الإقدام على نشر مثل هذه الأخبار التي تضر بالأمن المجتمعي.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا حادث قتل سيدة مغربية الجنسية لعشيقها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وطهوه وإطعام أجزاء من جسده لعمال باكستانيين، وقدمت قطع اللحم من جسده مع أطباق الأرز.