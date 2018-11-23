بالصور.. قافلة قصر العيني توقع الكشف على 327 طفلا في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أنهت قافلة كلية طب القصر العيني، مساء الخميس، فعاليات الأول من أعمالها في محافظة الوادي الجديد، بتوقيع الكشف الطبي علي 327 طفلا من أبناء مركزي الداخلة وبلاط.

وتضم القافلة الطبية 24 طبيبا من كلية طب القصر العيني برئاسة الدكتور هشام الساكت، وكيل كلية الطب جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع، بالتعاون مع حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد.

وأكدت وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد، الدكتورة السيدة علي مشرف، انتهاء اليوم الأول من فعاليات القافلة بعد توقيع الكشف وصرف العلاج لـ٣٢٧ حالة وحالة عمليات واحدة، وجرى الكشف علي الأطفال في تخصصات العظام

١٤ حالة، الكلي ١٢ حالة، انف وأذن ٥١ حالة، جراحة ١٢حالة، مسالك ١٧حالة، أسنان، ٤٢حالة، رمد ٦٣حالة، مخ وأعصاب ٥٢ حالة، جهاز هضمي ٣٥ حالة، صدر ٢٧ حالة.

وأكد بيان إعلامي صادر عن حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، أن القافلة تنظم لأهالي الداخلة للكشف وعلاج 1000 طفل بواحة الداخلة بالتعاون مع مؤسسة وفاءًا لمصر وتضم جميع تخصصات الأطفال الطبية شاملة الرمد والفم والأسنان والمسالك والصدر وجراحات المخ والأعصاب والعظام والأنف والإذن والحنجرة وأمراض الدم والكبد والجهاز الهضمي والعصبية وذلك حتى يوم الأحد المقبل الموافق 25 نوفمبر الجاري.

وأضاف البيان، أن القافلة تأتي في إطار حملة علاج الـ1000 طفل والتي تنفذها الكلية مع بعض المؤسسات والجهات الخيرية لعلاج الأطفال في جميع المحافظات خاصة المناطق النائية والبعيدة والمحرومة و تأتى فى إطار المشاركة المجتمعية للحزب للتخفيف عن كاهل البسطاء، ومشاركة الحكومة في خططها المتنوعة بالتعاون ورعاية محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط وقطاع الصحة بالمحافظة.

جدير بالذكر، أن حزب مستقبل وطن نظم على مدار اليومين الماضيين قافلة طبية لمرضي الرمد بالتعاون مع مؤسسة مغربي، لخدمة أبناء مركز الداخلة وبلاط والفرافرة بإجمالي 400 حالة مرضية، وأنهت أعمالها صباح الخميس 22 نوفمبر 2018.