كوريا الشمالية تنتقد توسيع العقوبات الأمريكية لأدوات المدرسية وألعاب الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (أ ش أ):

قالت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، إن العقوبات الأمريكية ضدها تمتد إلى الأدوات المدرسية وألعاب الأطفال، واصفة ذلك بأنه عمل غير إنساني.

وأشار موقع "أوري-مينزوك-كيري" -الموقع الإلكتروني الكوري الشمالي للترويج لسياسات البلاد- إلى أن الولايات المتحدة منعت تماما التبادل التجاري والاقتصادي لكوريا الشمالية مع بقية دول العالم من خلال فرض عقوبات متهورة، وإنها ارتكبت "عملا غير إنساني" بجعل اللوازم المدرسية وألعاب الأطفال تخضع للعقوبات.

وذكر الموقع الالكتروني التابع للشطر الشمالي أن بيونج يانج تنفذ التعليم الإلزامي لمدة 12 عاما بشكل مجاني ودون شروط، على الرغم من العقوبات المفروضة عليها خلال العقود الماضية. وفقا لما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وكانت وسائل الإعلام في كوريا الشمالية قد انتقدت مرارا وتكرارا إصرار الولايات المتحدة على فرض العقوبات، في حين قال مسئولون أمريكيون إنه ليست لديهم نية لتخفيف العقوبات حتى تتخلى كوريا الشمالية عن برامجها النووية.